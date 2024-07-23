Приём документов на бюджетные места завершается в камчатском вузе

В Камчатском крае продолжается вступительная кампания. В КамГУ имени Витуса Беринга 25 июля завершится приём документов на бюджетные места на программы бакалавриата по всем формам обучения (очная, очно-заочная, заочная). В университете отмечается рост числа заявлений от абитуриентов по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.

Популярностью пользуются программы, которые дают не только качественное академическое образование, но и перспективы трудоустройства, а также возможности для профессионального роста. По данным приёмной комиссии университета, в 2024 году наиболее востребованы среди поступающих такие специальности, как юриспруденция, информационные технологии, психология, логопедия, педагогическое образование и лингвистика, туризм и сервис. КамГУ ожидает увеличения числа зачисленных студентов в 2024 году примерно на 7 % по сравнению с предыдущим годом. По мнению исполняющей обязанности ректора университета Ольги Ребковец, это свидетельствует о растущем интересе абитуриентов к образовательным программам и перспективам трудоустройства после окончания вуза.



«Мы наблюдаем, что абитуриенты всё чаще выбирают те направления подготовки, которые дают не только качественное образование, но и возможности для успешного профессионального старта. Наша цель - подготовить высококвалифицированных специалистов, способных построить успешную карьеру на Камчатке и внести значимый вклад в процветание региона, в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Камчатского края до 2035 года. КамГУ имени Витуса Беринга уделяет большое внимание практической составляющей обучения и сотрудничеству с работодателями, что позволяет нашим выпускникам быть востребованными на рынке труда», - рассказала Ольга Ребковец.



Как ранее сообщало ИА «Камчатка», 2024 году университет запускает новые программы бакалавриата и магистратуры. В их числе - подготовка учителей математики и музыки, а также магистерская программа по этнолингвистике, которая направлена на сохранение языков коренных малочисленных народов Севера. КамГУ имени Витуса Беринга вводит еще и свои дополнительные выплаты для высокобалльников: для будущих студентов университета, кто по сумме трёх экзаменов набрал 240 баллов и больше в течении первого года обучения будет ежемесячно выплачиваться стипендия в размере 20 тысяч рублей.



Напомним, выпускники российских школ, которые успешно сдали ЕГЭ, уже в этом году смогут стать обладателями именной стипендии министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Учредить выплаты для талантливой молодежи поручил президент РФ Владимир Путин. Выплата также работает и в Камчатском крае. Ранее глава региона Владимир Солодов подчеркнул, что студенты с высокими баллами могут претендовать на получение сразу двух стипендий, поступив в КамГУ имени Витуса Беринга.



Выпускники 11-х классов из всех регионов Российской Федерации, которые станут студентами в Дальневосточном федеральном округе, смогут получать стипендию в 30 тысяч рублей. «Это очень серьёзно поможет нашим студентам сконцентрироваться на учёбе и получить серьёзную поддержку от государства. Важно, чтобы информационные источники и родители выпускников эту информацию имели», - добавил Владимир Солодов, губернатор Камчатского края.

