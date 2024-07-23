Специалисты с Камчатки назвали симптомы вирусных заболеваний печени

Ежегодно в мире только от острого вирусного гепатита погибает до 2 миллионов человек. Причинами могут быть вирусы гепатитов А, В, С, D, G, TTV и другие вирусные инфекции, например, герпес, аденовирус, вирус Эпштейна-Барра и другие, сообщили в Центре общественного здоровья.

Самым заметным симптомом болезни печени является желтуха кожи и слизистых. Часто беспокоят немотивированная слабость, быстрая утомляемость, снижение аппетита, тошнота, рвота, боли, чувство тяжести в правом подреберье или эпигастрии, увеличение печени, боли в суставах, темный цвет мочи и осветление стула; могут отмечаться гриппоподобные явления, повышение температуры. Такие симптомы проявляются при гепатитах А, В, D и Е.