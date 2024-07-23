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  4. Камчатке угрожает извержением с пепловым выбросом вулкан Безымянный

Камчатке угрожает извержением с пепловым выбросом вулкан Безымянный

14:45
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Фото: Артем Безотечество
Фото: Артем Безотечество

Извержением с пепловым выбросом угрожает Камчатке вулкан Безымянный, сообщили в Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в крае через свой телеграм-канал.

«Угроза эксплозивного извержения вулкана Безымянный с пепловыми выбросами и сходом пирокластического потока в юго-восточном направлении протяженностью до 10 километров в течение месяца», – сказано в сообщении.

На основании заключения внеочередного заседания Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений экструзивное извержение вулкана Безымянного значительно усилилось: на восточные склоны лавового купола обрушились горячие лавины, пепел от которых поднялся на высоту двух-трёх километров над уровнем моря.

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