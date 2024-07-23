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  4. Строительство ФАПа завершается в селе Аянка на Камчатке

Строительство ФАПа завершается в селе Аянка на Камчатке

16:59
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Строительство ФАПа завершается в селе Аянка на Камчатке

На Камчатке в селе Аянка Пенжинского района завершается строительство фельдшерско-акушерского пункта. Проект реализуется в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

«Подрядная организация уведомила заказчика о готовности объекта к приёмке. Здание предназначено для оказания медицинской помощи местному населению. Площадь ФАПа составляет 182,9 квадратного метра, здание поделено на четыре блока: медицинский блок с кабинетом приёма пациентов, процедурным кабинетом, аптечным пунктом; блок экстренного пребывания с помещением для временного пребывания больных до госпитализации; технический блок с помещениями электрощитовой и ИТП; квартира медицинского работника», - сообщили в министерстве строительства и жилищной политики Камчатского края.
Фельдшерско-акушерский пункт оснащён современной мебелью, необходимым медицинским оборудованием и расходными материалами для оказания первой неотложной помощи. Об этом рассказали ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства региона.

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