Как проявляется хронический гепатит – врачи

Специфические симптомы хронических гепатитов отсутствуют. При поражении печени нередко бывают сыпь, кожный зуд, аллергические реакции и, особенно, солнечная аллергия, рассказали в Центре медпрофилактики.

Прогрессирование хронического заболевания приводит к развитию осложнений в виде варикозного расширения вен пищевода и желудка с угрозой кровотечение из них, а также отеков на ногах и энцефалопатии.

Гепатиты С и G более коварны – они могут никак не проявлять себя: нередко долгие годы единственным симптомом является непреходящая усталость.

Вирусный гепатит считается хроническим, если заболевание длится более 6 месяцев и иммунная система не может с ней справиться.