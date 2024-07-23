Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Информация ЦОЗ
  4. Как проявляется хронический гепатит – врачи

Как проявляется хронический гепатит – врачи

17:10
23
Как проявляется хронический гепатит – врачи

Специфические симптомы хронических гепатитов отсутствуют. При поражении печени нередко бывают сыпь, кожный зуд, аллергические реакции и, особенно, солнечная аллергия, рассказали в Центре медпрофилактики.

Прогрессирование хронического заболевания приводит к развитию осложнений в виде варикозного расширения вен пищевода и желудка с угрозой кровотечение из них, а также отеков на ногах и энцефалопатии.

Гепатиты С и G более коварны – они могут никак не проявлять себя: нередко долгие годы единственным симптомом является непреходящая усталость.

Вирусный гепатит считается хроническим, если заболевание длится более 6 месяцев и иммунная система не может с ней справиться.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Врачи Камчатки рассказали жителям полуострова про гепатит А
Курение табака — история и современность. Что говорят врачи  
Влияние курения на подростковый организм — врачи предупреждают
Десант неотложной помощи — в отдаленные районы Камчатки отправились врачи и техники
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.