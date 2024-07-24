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  4. Губернатор Солодов потребовал устранить нехватку основных лекарств в аптеке села Соболево

Губернатор Солодов потребовал устранить нехватку основных лекарств в аптеке села Соболево

10:10
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Губернатор Солодов потребовал устранить нехватку основных лекарств в аптеке села Соболево

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов по итогам визита в Соболевский район потребовал исправить ситуацию с недостаточным обеспечением не льготными лекарственными препаратами в селе Соболево. Глава региона поручил краевому Минздраву обеспечить закупку медикаментов через Соболевскую районную больницу и реорганизовать работу имеющегося в селе аптечного пункта.

«Нужно уделить самое пристальное внимание вопросу функционирования аптеки и поставки основных лекарственных средств. Ситуация с аптекой в Соболеве бедственная, поэтому районная больница в оперативном режиме возьмёт на себя закупку необходимых медикаментов», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания.
Глава региона также добавил, что работу предприятия Камчатфармация необходимо срочно стабилизировать. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки.
Напомним, по номеру Единого кол-центра Камчатского края 8-800-141-0000 или телефонам горячей линии министерства здравоохранения Камчатского края 8 (4152) 42-16-25, 42-83-57, 41-21-48 жители региона могут обратиться также по всем вопросам лекарственного обеспечения региона. Кол-центр создан по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова в 2021 году.

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