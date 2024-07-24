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  4. Первые 80 арендных квартир на Камчатке предоставят осенью

Первые 80 арендных квартир на Камчатке предоставят осенью

10:46
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Первые 80 арендных квартир на Камчатке предоставят осенью

Первые 80 арендных квартир на Камчатке начнут предоставлять осенью и, по предварительным подсчётам, аренда одного квадратного метра жилья специалистам обойдётся около 300 рублей, рассказали в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Глава региона Владимир Солодов поручил проработать чёткую схему по предоставлению арендного жилья. Такое поручение он дал после осмотра нового жилого дома на улице Арсеньева в Петропавловске», – сказано в сообщении.

Владимир Солодов отметил, что задачи – обеспечить качественный уровень застройки, а специалистов достойным жильем – выполняются.

«В сентябре все работы должны быть завершены, и уже с октября необходимо заключить договоры аренды в соответствии с теми условиями, которые предусмотрены в программе. До августа определимся с категориями специалистов, которые в первоочерёдном порядке будут иметь право получения арендного жилья. Схема должна быть отработана, быть прозрачной, чёткой. Гражданам должно быть понятно, почему те или иные специалисты получают квартиры», — добавил губернатор.

Кредитную линию в размере 900 миллионов рублей специализированному застройщику «Трест» на строительство 9 тысяч квадратных метров жилья в столице региона Банк ДОМ.РФ открыл в прошлом году. Новый жилой комплекс комфорт-класса на улице Арсеньева включает в себя благоустройство территории с устройством детских и спортивных площадок, парковки, а также видеонаблюдение для обеспечения безопасности жильцов и их семей.

Программа арендного жилья также будет реализована в микрорайоне Северный, где в рамках реализации долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития города Петропавловск-Камчатского строится «Дальневосточный квартал». Инвестиционный проект реализуется в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка» по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), первые жилые метры – 619 квартир – появятся до конца 2025 года. Также арендное жильё планируют построить в Елизове.

При участии Банка ДОМ.РФ в Дальневосточном федеральном округе сегодня реализуется 63 проекта, благодаря которым жилищные условия улучшат 80 тыс. семей.

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