Ирина Яровая предложила правительству РФ изменить организацию мест временного пребывания подлежащих высылке мигрантов

Заместитель председателя ГД Ирина Яровая предложила от лица Государственной думы обратиться в правительство РФ с предложением внести изменения в акты правительства по вопросу организации мест временного пребывания иностранных граждан в целях неукоснительного обеспечения их принудительного выдворения за пределы Российской Федерации. Данную инициативу вице-спикер ГД озвучила в ходе выступления на пленарном заседании 23 июля.

«Мы провели глубокий анализ подзаконного регулирования, пригласили на площадку нашей рабочей группы руководителя службы судебных приставов России, руководителя профильного управления МВД России и задали прямые вопросы по обеспечению исполнения закона о режиме высылки мигрантов, чтобы исполнение принятого закона было неукоснительно обеспечено. Мы от лица рабочей группы готовили обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина. Предлагаю от лица Государственной думы обратиться в правительство РФ с предложением внести изменения в постановление правительства Российской Федерации по вопросу организации мест временного пребывания иностранных граждан в целях неукоснительного обеспечения их принудительного выдворения за пределы Российской Федерации», - предложила вице-спикер ГД.



Председатель Государственной Думы поддержал данное предложение. Учитывая значимость вопроса, Вячеслав Володин предложил повысить статус рабочей группы до парламентской комиссии под руководством Ирины Яровой, а также включить вице-спикера ГД в состав всех правительственных комиссий, в рамках работы которых рассматриваются вопросы миграционной политики.



Напомним, рабочая группа под руководством Ирины Яровой разработала законопроекты, направленные на пресечение организации незаконной миграции. В них предлагается отнести организацию незаконной миграции к тяжким и особо тяжким преступлениям; существенно повысить ответственность за содействие незаконной легализации мигрантов; преступления, совершаемые мигрантами с нарушением порядка пребывания на территории нашей страны, считать отягчающим обстоятельством; ввести запрет на любое посредничество третьих лиц в оценке знаний русского языка и истории у мигрантов; внесудебную блокировка интернет-ресурсов, содержащих информацию о предоставлении незаконных услуг по оформлению мигрантов.