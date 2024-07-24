Камчатка вошла в рейтинг лучших мест для сёрфинга в России

Сервис бронирования билетов и отелей «Яндекс Путешествия» составил свой рейтинг лучших сёрф-спотов России. В топ-5 попала и Камчатка.

«Сочи считается самым популярным сёрф-спотом, так как на Чёрном море можно сёрфить круглый год. Новички осваивают мастерство летом, а опытные спортсмены катаются на досках осенью и зимой, когда в высоту волны достигают 5 метров. Здесь несколько сёрф-спотов — Сочи, Хоста, Адлер, на каждом из которых работают десятки обучающих школ и станций с необходимым инвентарём», - пишет интернет-сервис.

Также в число лучших мест «Яндекс Путешествия» включили Калининградскую область, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Камчатский край:

«Покорить океанские волны сёрферы могут на Камчатке. Здесь находится главный спот региона, где спортсмены могут заниматься круглый год, — Халактырский пляж. Это место также покорит живописной природой с чёрным вулканическим песком и хвойными лесами на побережье».

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», в июне на полуострове завершились Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по сёрфингу. В соревнованиях участвовали 40 спортсменов из трёх регионов Дальнего Востока - Приморского, Камчатского края и Сахалинской области. Среди юниоров и взрослых райдеров состязания продолжались в течение четырёх дней на Халактырском пляже в рамках сёрф-фестиваля «СНЕГВОЛНА».

Фото: Артём Безотечество