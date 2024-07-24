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  4. Специалисты Камчатки рассказывают о токсическом и лекарственном гепатитах

Специалисты Камчатки рассказывают о токсическом и лекарственном гепатитах

11:50
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Специалисты Камчатки рассказывают о токсическом и лекарственном гепатитах

Действие токсинов растительного и искусственного происхождения может привести к поражению печени – токсическому гепатиту, предупреждают медики Центра общественного здоровья на Камчатке.

Печень – это орган, предназначенный для детоксикации, отвечает за обезвреживание веществ, образующихся в организме, и токсинов, поступающих извне. Различные отравляющие вещества, яды, которые содержатся в растениях и грибах, могут вызвать гибель клеток печени.

Задача лабораторной диагностики токсического гепатита направлена на его выделение среди других поражений печени. Для этого берется на анализ кровь пациента.

Так же обследуется пациент с подозрением на лекарственный гепатит, который может быть вызван приемом самых разных препаратов, прежде всего, антибиотиков, противосудорожных, противоопухолевых и нестероидных противовоспалительных средств, оральных
контрацептивов.

Врачи предостерегают от бесконтрольного приема медицинских препаратов. В любом случае при выборе лекарств необходима консультация терапевта. 

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