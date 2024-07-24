«Военная ипотека» доступна для военнослужащих по контракту с Камчатки

На Камчатке военнослужащие, подписавшие контракт о прохождении военной службы, имеют право воспользоваться «Военной ипотекой». Ветераны спецоперации могут принять участие в программе при наличии трёх лет выслуги.

«В рамках реализации прав на жилищное обеспечение военнослужащих с 2005 года действует программа “Военная ипотека”. Она подразумевает под собой обеспечение военнослужащих жилыми помещениями в рамках использования целевого жилищного займа, представляемого в банках, а также накопительных средств, которые военнослужащие получают по линии министерства обороны России. Размер данных отчислений в 2005 году составлял 37 тысяч рублей в год. На 2024 год размер этих отчислений составляет более 365 тысяч рублей ежегодно. То есть ежемесячно из расчёта 1/12 ежегодной суммы поступают на именной счёт военнослужащего, которые они могут копить. В случае, если военнослужащий является ветеранам специальной военной операции, то он уже, по истечению трёх лет выслуги, может сразу воспользоваться денежными средствами для реализации своего права», — рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Варлам Куруа.





Ранее, до 2005 года, военнослужащий должен был иметь общую выслугу не менее 20 лет. В настоящее время военнослужащий по истечении трёх лет, при условии его участия в специальной военной операции, может получать денежные средства по программе сразу на ипотечный счёт в банке. Военнослужащий, не принимавший участие в специальной военной операции, через три года встаёт в реестр участников накопительно-ипотечной системы и ещё через три года может воспользоваться средствами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.





Как ранее сообщало ИА «Камчатка», единовременная выплата при подписании контракта о прохождении военной службы в Камчатском крае с первого июля 2024 года составляет 700 тысяч рублей.

Получить подробную информацию о работе пункта отбора на военную службу по контракту можно по телефону Единого кол-центра Камчатского края: 8-800-141-00-00.





Также для граждан работает специализированный сайт, где подробно описаны все условия заключения контракта, юридические нюансы и требования, а также то, как будет проходить подготовка.





Кроме того, для желающих поступить на военную службу по контракту работает чат-бот «СВОи Za Родину!». Виртуальный помощник в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы граждан о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах социальной поддержки военнослужащих и их близких.