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  4. Жителям Камчатки окажут бесплатную юридическую помощь

Жителям Камчатки окажут бесплатную юридическую помощь

12:47
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Жителям Камчатки окажут бесплатную юридическую помощь

Жители Камчатского края, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи, могут обратиться за ней к адвокатам и нотариусам, работающим на территории края. Взаимодействие участников государственной системы бесплатной юридической помощи в Камчатском крае организует агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края.

В соответствии с федеральным законом от 21.11.2011 № 324 «О бесплатной юридической помощи» и законом Камчатского края от 05.10.2012 № 131 «Об отдельных вопросах по оказанию бесплатной юридической помощи в Камчатском крае» на территории региона бесплатную юридическую помощь оказывают 32 адвоката и 29 нотариусов. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в управлении министерства юстиции РФ по Камчатскому краю.

С более подробной информацией об оказании бесплатной юридической помощи, вы можете ознакомиться на странице агентства по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края на сайте правительства Камчатского края во вкладке «Бесплатная юридическая помощь», а также на сайте управления Минюста России по Камчатскому краю в разделе «Деятельность / Бесплатная юридическая помощь».

В рамках предоставления бесплатной юридической помощи жителям региона предоставят правовую консультацию, при необходимости составят заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, а также представят интересы гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

По вопросам, возникающим в сфере оказания бесплатной юридической помощи гражданам в Камчатском крае, необходимо обращаться в:
- агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края по телефону +7-4152-42-83-36,
- управление Минюста России по Камчатскому краю по телефону +7-4152-21-54-35.

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