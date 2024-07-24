Губернатор Камчатки встал на защиту рыбаков полуострова в федеральном правительстве

Глава Камчатки Владимир Солодов встал на защиту местных рыбаков и направил предложения в федеральное правительство, направленные на их поддержку в связи с увеличением размера единоразового взноса за право пользования рыболовными участками, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Как стало известно информагентству «Камчатка», в их числе — длительная рассрочка платежа и предоставление субсидированных кредитов для системообразующих предприятий и малого бизнеса.

Кроме того, глава субъекта в разговоре с BRIEF не подтвердил информацию о возможном повышении цен на красную икру, горбушу, кету и нерку в стране.

«Считаю неверным напрямую увязывать цену на рыбу и икру с решением стоимости продления права пользования лососевыми участками, на цену влияет множество факторов. Но отрасль, действительно, столкнется с серьезными сложностями: при реализации предложенного подхода лишь 30 процентов действующих на Камчатке лососевых предприятий смогут продолжить работу на своих участках. А это серьёзный риск для прибрежных поселков, сохранения рабочих мест, стабильности отрасли в целом. Поэтому необходима корректировка подхода и дополнительные меры господдержки, свои предложения мы уже направили в Правительство РФ. Из основного — длительная рассрочка платежа (минимум на пять лет) и предоставление субсидированных кредитов для системообразующих предприятий и малого бизнеса», — сказал губернатор.

В июле прошлого года президент Владимир Путин утвердил поправки в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов». В них учтены предложения рыбаков и прибрежных регионов, в том числе Камчатского края. В частности, по окончании срока действия договоры пользования рыболовными участками для добросовестных пользователей будут продлены.

В России таких участков около 7 500, на 25 % из них добывается самая востребованная на российском рынке рыба — тихоокеанские лососи.

Главным рыбодобывающим регионом России является Камчатский край, где добывается свыше 70 % от всего национального улова тихоокеанских лососей. Рыбоперерабатывающий комплекс обеспечивает 60 % всего промышленного производства края. В отрасли заняты более 18,5 тысячи человек — около 6,5 % населения региона.