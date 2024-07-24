Камчатские путешественники могут выиграть три миллиона рублей в конкурсе приключений

Всероссийский конкурс «Дальний Восток - Земля приключений» открывает массу возможностей для участников второго сезона, передает пресс-служба правительства камчатского края.

Как стало известно информагентству «Камчатка», уже несколько месяцев идет заявочная кампания в рамках Всероссийского конкурса на лучшее путешествие «Дальний Восток — Земля приключений», инициатором которого стал вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

До 30 декабря у камчатских путешественников разных возрастов есть возможность направить свой короткометражный ролик о путешествии по Дальнему Востоку на сайт путешественникдв.рф

«Разворот в сторону активных путешествий со всех сторон правильный. Не только с точки зрения того, что Дальний Восток нужно посетить обязательно, а еще с точки зрения того, что отдых на лежаках ничего положительного в жизнь человека не привносит. А вот когда ты выходишь и понимаешь: надо развести костер, поставить палатку, рассчитать свои силы, мне кажется, что тогда человек становится увереннее, сильнее», — заявил инициатор конкурса полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Принимаются работы прошлых лет - если вы запечатлели свое путешествие в прошлом году, а в этом не планировали новое — вы тоже сможете принять участие. Путешествие должно быть совершено в период не ранее 1 сентября 2022 года и не позднее 30 декабря 2024 года.

Щедрое вознаграждение - безусловно, важный фактор мотивации — щедрые призы организаторов. Гран-при за лучшее путешествие по Дальнему Востоку — 3 млн рублей. Победа в номинации пешее, водное, зимнее путешествие — 1 млн рублей; 2 место в номинациях — по 300 000 рублей; 3 место в номинациях — по 100 000 рублей.

Продвижение ваших фильмов - фильмы путешественников смогут увидеть тысячи людей. Так, фильмы финалистов 1-го сезона показывали на региональном ТВ, в кинотеатрах других округов, а фильмы победителей и призеров попали на федеральное ТВ, также их демонстрировали на Международной выставке-форуме «Россия».

Напомним, второй сезон Всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку «Дальний Восток — Земля приключений» стартовал 1 мая. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо снять короткометражный фильм до 8 минут о своем путешествии на Дальний Восток и направить его на оценку жюри на сайт путешественникдв.рф.

Принять участие в конкурсе могут как дети с десяти лет, но под руководством взрослых, так и сами взрослые, возрастной ценз для которых отсутствует.