В Камчатском крае на прошлой неделе родились 53 малыша

В Камчатском крае на прошлой (29й) неделе зарегистрировано 53 записи актов о рождении. Всего с начала года на Камчатке родились 1547 малышей. Брак зарегистрировали 53 пары. С начала 2024 года скрепили свои судьбы узами брака – 1122 пары. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в краевом агентстве ЗАГС. По их данным, на прошлой неделе расторгли брак 39 пар (с начала этого года – 1075 пар). Зарегистрировано 69 смертей, с начала года умерли 1976 человек.

На прошлой неделе девочек назвали: Милана, Арина, Мия, Валерия, Айша, София, Лия, Екатерина, Есения, Ангелина, Айбийке, Таисия, Мария, Ясмина, Маргарита, Маруся, Сумайя, Аделина, Роза, Марианна, Вероника, Кира, Ева.



Мальчикам дали такие имена: Артём, Степан, Абдукахор, Матвей, Михаил, Лев, Мироншох, Андрей, Захар, Давид, Семён, Дамир, Константин, Иван, Александр, Али, Ярослав, Тимур, Руслан, Евгений.