Больше 400 человек оформили сертификаты на посещение социальных туров на Камчатке

В Камчатском крае более 400 человек оформили сертификаты на посещение социальных туров. Воспользоваться программой могут отдельные категории граждан.

«Один раз в год можно бесплатно посетить достопримечательности полуострова по направлениям: экскурсии к вулканам или на горячие термальные источники, морские, конно-пешеходные, культурно-исторические и другие экскурсии», - сообщили в министерстве туризма Камчатского края.



Ознакомится с перечнем категорий граждан, имеющих право на получение услуги, а также сформировать электронный сертификат можно на портале Госуслуги41. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатки. Там добавили, что на сегодня шесть туроператоров предложили 696 мест на посещение экскурсий. Ознакомиться с предложениями от туроператоров можно в «Реестре туроператоров».



При возникновении дополнительных вопросов или необходимости помощи в формировании сертификатов можно обратиться в краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Многопрофильный центр реабилитации» по адресу: Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, улица Дальняя, дом 54, телефон: 8 (4152) 307-390 / 307-391.