Медики Камчатки о диагностике вирусных гепатитов

Чем бы ни был вызван гепатит, его целью всегда являются клетки печени: они перестают выполнять свои функции и гибнут. Врачи убеждены, если сразу выявить заболевание, можно избежать серьезных осложнений, сообщили в Центре общественного здоровья.

В настоящее время применяются несколько методов диагностики гепатита. Универсальным биологическим материалом для их выявления является венозная кровь. Ее исследуют методами ИФА и ПЦР.

«В то же время инструментальные методы обследования, в том числе КТ, МРТ, УЗИ, для диагностики гепатита малоэффективны. Они могут дать информацию о состоянии и структуре печени, но не о том, какой конкретно вирус поразил организм и как давно это произошло. Как правило, терапевт назначает целый ряд лабораторных тестов», – рассказали специалисты Центра.

При этом, как отмечают врачи, даже у здорового человека показатели лабораторных исследований могут отличаться от нормы - такое случается в 1-4% случаев. А у 6% населения изменения печеночных тестов вообще не связаны с поражением печени. В то же время почти у 13% больных вирусным гепатитом С анализы в пределах нормы.