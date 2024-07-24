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Карантин из-за трихинеллёза действует в Петропавловске-Камчатском

15:36
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Карантин из-за трихинеллёза действует в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском карантинные мероприятия по факту выявления заболевания сельскохозяйственных животных трихинеллёзом регламентируются федеральным законодательством.

«В соответствии с приказом министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.03.2020 № 154 “Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов трихинеллёза” неблагополучным пунктом определена вся территория Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края. Требования правил обязательны для исполнения всеми гражданами и организациями на территории Российской Федерации. За неисполнение требований правил предусмотрена административная ответственность, а в случае если не исполнение правил привело к значительному ущербу или причинению вреда людям, то виновные могут привлекаться к уголовной ответственности», - сообщили ИА «Камчатка» в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края.
Ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с передвижением и скоплением животных, могут проводиться на территории иных муниципальных образований Камчатского края. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Камчатки.
Как ранее сообщало ИА «Камчатка», свинина из крестьянско-фермерского хозяйства, где выявлен возбудитель трихинеллёза, не продавалась в торговых сетях и магазинах Камчатки. Приобрести мясо можно было только в торговой точке, которая находилась на территории хозяйства. 

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