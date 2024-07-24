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  4. Если в борьбе за жизнь печень дает сбой, то пора бить тревогу – медики

Если в борьбе за жизнь печень дает сбой, то пора бить тревогу – медики

17:47
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Если в борьбе за жизнь печень дает сбой, то пора бить тревогу – медики

Диагноз «гепатит» для многих звучит тревожно и наводит на мысли о циррозе печени и других болезнях, которые могут развиться при нелеченном гепатите, рассказали в Центре медпрофилактики.

Мнение о том, что гепатит смертелен, связано с тем, что печень при септическом состоянии «сдаётся» последней. Это – уникальный орган, который в нашем организме занимается детоксикацией и синтезом, обладает огромным резервными и компенсаторными возможностями и действительно очень многое может выдержать.

«Когда при длительной борьбе за жизнь печень дает сбой, вот тогда уже действительно становится тревожно», – добавили в Центре.

Поэтому так важно людям с подобным диагнозом принимать меры профилактики и вовремя проходить необходимую терапию.

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