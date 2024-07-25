Лодка с двумя рыбаками перевернулась в Охотском море у берегов Камчатки

В Камчатском крае перевернулась лодка с двумя рыбаками. Это произошло 23 июля в Охотском море.

«Как сообщили очевидцы, двое мужчин на маломерном судне вышли из устья реки Митога в Охотское море. Ориентировочно в 1,5 километрах от берега лодка перевернулась. По оперативным данным, одному человеку удалось спастись, второй пропал без вести. Его поиски к настоящему моменту результатов не дали. Оба рыбака были без спасательных жилетов», - сообщает Telegram-канал МЧС России по Камчатскому краю.



В МЧС напоминают, что спасательный жилет

должен быть надет на каждого пассажира;

должен иметь подголовник, который в экстренной ситуации поднимет голову над водою, а также брасс — лямок внизу, которые застегиваются между ног;

должен быть удобным, в застёгнутом состоянии и не стеснять движения.

В открытой акватории — никакого камуфляжа. Только сигнальные цвета — желтый, оранжевый, красный. Требуется наличие светоотражающих элементов и свистка.



Единый номер вызова всех экстренных служб — 112.