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  4. Лодка с двумя рыбаками перевернулась в Охотском море у берегов Камчатки

Лодка с двумя рыбаками перевернулась в Охотском море у берегов Камчатки

09:35
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Лодка с двумя рыбаками перевернулась в Охотском море у берегов Камчатки

В Камчатском крае перевернулась лодка с двумя рыбаками. Это произошло 23 июля в Охотском море.

«Как сообщили очевидцы, двое мужчин на маломерном судне вышли из устья реки Митога в Охотское море. Ориентировочно в 1,5 километрах от берега лодка перевернулась. По оперативным данным, одному человеку удалось спастись, второй пропал без вести. Его поиски к настоящему моменту результатов не дали. Оба рыбака были без спасательных жилетов», - сообщает Telegram-канал МЧС России по Камчатскому краю.
В МЧС напоминают, что спасательный жилет 
  • должен быть надет на каждого пассажира; 
  • должен иметь подголовник, который в экстренной ситуации поднимет голову над водою, а также брасс — лямок внизу, которые застегиваются между ног; 
  • должен быть удобным, в застёгнутом состоянии и не стеснять движения. 
В открытой акватории — никакого камуфляжа. Только сигнальные цвета — желтый, оранжевый, красный. Требуется наличие светоотражающих элементов и свистка.
Единый номер вызова всех экстренных служб — 112.

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