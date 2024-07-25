Программу празднования Дня ВМФ огласили в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском в воскресенье, 28 июля, в День военно-морского флота горожан ждёт праздничная программа. Мероприятия пройдут в центре столицы Камчатки. О программе праздника ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе администрации города.

В 10:20 состоится возложение цветов к памятнику первому камчатскому губернатору Василию Завойко. В церемонии примут участие представители командования Войск и Сил на Северо-Востоке РФ, первые лица края и города, представители депутатского корпуса, общественности, молодёжные объединения.



С 10:40 до 12:00 в акватории Авачинской бухты пройдёт морской парад военных кораблей.



Затем начнётся праздничная программа – плац-концерт военного оркестра и показательные выступления. Также для горожан и гостей мероприятий выступят творческие коллективы и камчатские солисты.



До 19:00 будут работать выставка военной техники, пункт отбора на военную службу по контракту.

Угощения всем желающим предложат три полевые кухни.



Завершится программа в 22:00 праздничным салютом.



Обращаем внимание горожан, что 28 июля с 8:00 до 19:00 будет перекрыто движение автотранспорта на участке дороги с Озерновской косы, 11/5 до примыкания к улице Ленинской. Также с 8:00 до 19:00 будет введено ограничение движения грузового транспорта по улице Ленинской, 75 и по улице Набережной, 20. Водителей предупреждают о необходимости заранее планировать свой маршрут.



По периметру места проведения мероприятий установят леерное ограждение, ограничивающее движение пешеходов. Для участников и гостей праздника будет действовать пропускной режим.



В мэрии напомнили жителям о необходимости соблюдать общественный порядок. Запрещено проносить с собой предметы, которые могут быть потенциально опасными для окружающих, а также спиртосодержащие напитки.



К сведению автомобилистов: в связи с подготовкой и проведением салюта с 20:00 27 июля до 22:30 28 июля перекроют территорию въезда на скейт-парк в районе Озерновской косы. Соответствующие информационные таблички будут установлены.