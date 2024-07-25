Темп строительства дома в посёлке Пионерский на Камчатке оценил глава региона

Губернатор Камчатки Владимир Солодов в рамках рабочей поездки в Елизовский район оценил темп работ строящегося жилого дома, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как стало известно информагентству «Камчатка», дом рассчитан на 138 квартир, а первые кубы бетона там были залиты 27 июня и сейчас строители входят в нулевую отметку.

По итогам визита сказал губернатор отметил, что разрешение на строительство выдали в мае.

«Юридически стройка идет в Елизовском районе, но фактически мы понимаем, что это уже городская территория и здесь живут люди, которые работают в Петропавловске. Хочу отметить хороший темп строительства. Только в мае мы выдали разрешение на строительство и уже сейчас видим залитый фундамент. Мы уверены, что в следующем году мы увидим готовый дом. Застройщик надёжный, поэтому мы дальше будем ритмично выделять площадки под развитие жилой застройки», – сказано в его сообщении.

Общая площадь нового трёхподъездного девятиэтажного дома составляет более четырнадцати тысяч квадратных метров. Это 138 квартир и помещения бытового и социального назначения. Это уже второй многоквартирный дом, который возводит застройщик на территории Пионерского. Квартиры в новом доме будут выкупаться под различные государственные программы. Кроме того, жильё смогут приобрести и частные лица с возможностью использовать Дальневосточную и Арктическую, сельскую ипотеки.