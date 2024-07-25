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  4. Врач-инфекционист расскажет камчатским трудящимся, как защитить печень

Врач-инфекционист расскажет камчатским трудящимся, как защитить печень

12:00
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Врач-инфекционист расскажет камчатским трудящимся, как защитить печень

Что угрожает печени, почему нужно лечить гепатиты как сохранить здоровье печени, – об этом трудовым коллективам Камчатского края расскажет врач-инфекционист гепатологического Центра Камчатского Центра СПИД Юлия Коростелева.

Традиционно конференция проводится в формате ВКС и предназначена не только для трудящихся их районов, но также для всех, кто интересуется своим здоровьем и профилактикой.

Видео-встреча с врачом состоится 25 июля в 14:00 на базе Камчатского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Ссылка для подключения https://t.me/centr41?livestream.

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