Депутат думы Петропавловска встретился с жителями ТОС «Авача»

В Петропавловске-Камчатском заместитель председателя Городской думы Саргис Сароян провёл встречу с активными жителями ТОС «Авача» по вопросам благоустройства придомовой территории. В 2023 году жители микрорайона Авача выступили с инициативой создания территориального общественного управления, в рамках которого они планировали обустроить придомовую территорию. После прохождения всех процедур создания и регистрации ТОСа, жители совместно с представителями Службы благоустройства города создали проект, который включал в себя парковку для автомобилей, зелёную зону, малые архитектурные формы, а также территорию для отдыха близ дома по улице Попова, 33. Там, по мнению жителей, проживает много пенсионеров, которым необходимо выйдя из своего подъезда проводить время с удобством на территории двора.

После составления проекта, как и положено по правилам, состоялось обследование благоустраиваемой зоны ресурсоснабжающими организациями. Выяснилось, что под землёй проходят коммуникации, поэтому планировку проекта изменили, но жителей об этом не уведомили.



Когда подрядчик приступил к работам, участники ТОСа обратили внимание на новый проект, который не был с ними согласован и не удовлетворяет их изначальные пожелания. Активистка TOС «Авача» обратилась на приём к депутату Саргису Сарояну. Она попросила организовать выездную встречу с представителями Службы благоустройства, подрядчиком и жителями дома, чтобы совместными усилиями сделать перепланировку территории так, чтобы она была построена согласно всем техническим требованиям, но в то же время удовлетворяла изначальные пожелания жильцов. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в пресс-службе Гордумы.



На встрече депутат Саргис Сароян высказал своё видение, как можно решить данный вопрос. Осуществив новые замеры территории и подготовив новый план, представитель Службы благоустройства и подрядчик пообещали жителям, что переделают проект, поменяв местами элементы благоустройства, чтобы в итоге территория соответствовала и всем нормам строительства, и максимально была приближена к исходным данным проекта.

