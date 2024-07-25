Специалисты с Камчатки рассказали о связи загара и гепатита

Традиционно пациентам с вирусными гепатитами запрещалось загорать, так как считалось, что долгое пребывание на солнце может вызвать обострение гепатита или его внепеченочные осложнения, например, васкулиты и другие аутоиммунные реакции, сообщили в Центре общественного здоровья.

Однако сегодня медицина не имеет доказательств, которые бы подтверждали данные опасения, и людям с гепатитом и другими компенсированными заболеваниями печени разрешают ездить на море и наслаждаться активным отдыхом.

Но, как и любому здоровому человеку, следует относиться к загару осторожно. Многие предпочитают не загорать совсем из-за риска рака кожи и фотостарения.

Медики дают рекомендации для всех без исключения, кто отдыхает или собирается на отдых в солнечные края:

- носить головной убор и солнцезащитные очки;

- пользоваться средствами с SPF - защитой 30-50;

- носить лёгкую одежду, закрывающую значительную площадь кожи;

- не выходить на солнце в пик его активности. Дерматологи считают, это время с 10.00 до 16.00.

- на пляже стараться проводить время под тентом или навесом;

- не стремиться приобрести бронзовый загар и не допускать обгорания на солнце.