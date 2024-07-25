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Учебный пожар будут «тушить» камчатские пожарные в Петропавловске

15:37
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Учебный пожар будут «тушить» камчатские пожарные в Петропавловске

В Петропавловске-Камчатском сегодня, 25 июля, огнеборцы МЧС России проведут пожарно-тактическое учение в Камчатском дворце детского творчества. По легенде учения, вследствие короткого замыкания в осветительной арматуре на планшете сцены возник пожар в сценическом комплексе.

«По замыслу, во время пожара в зале проходила репетиция. Люди смогли вовремя выйти на улицу, однако в «дымовой завесе» оказались заблокированы 10 человек — именно их и предстоит найти и эвакуировать камчатским пожарным. На учениях будут задействованы более 60 человек личного состава из Петропавловск-Камчатского пожарно-спасательного гарнизона и около 10 единиц специализированной пожарно-спасательной техники. Жителей и гостей краевого центра просим сохранять спокойствие», - сообщает Telegram-канал МЧС России по Камчатскому краю.

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