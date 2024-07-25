Обстоятельства падения ребенка из окна на Камчатке выясняют органы следствия

Мильковский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Камчатскому краю организовал проверку обстоятельств падения и травмирования 10-летнего ребенка из окна, сообщили в ведомстве.

«Вечером 24 июля девочка 2013 года рождения во время игры оперлась на подушку, которая была приставлена к москитной сетке, и выпала из окна второго этажа частного дома в селе Мильково», – сказано в сообщении.

Как стало известно информагентству «Камчатка», пострадавшая с различными травмами сейчас находится в больнице.

Органом следствия детально изучаются обстоятельства случившегося, по итогам доследственной проверки будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

В целях недопущения травмирования либо гибели детей при выпадении из окон следственное управление предупреждает о необходимости не терять бдительность, оставляя ребенка одного, а также соблюдать меры безопасности при организации пространства в жилом помещении.