Международные соревнования по мотокроссу пройдут в Камчатском крае

В Камчатском крае 25 августа пройдут Международные соревнования по мотокроссу «Кубок содружества-2024», где примут участие представители 18 стран, в том числе из Армении, Азербайджана, Беларуси, Индии, Италии, Ирана, Казахстана, Китая, Кореи, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Швейцарии и Шри Ланки. На участие в мероприятии заявлено около 140 гостей.

«25 августа в Мото-парке Камчатка состоятся Международные соревнования по мотокроссу, где примут участие представители разных стран. Также на соревнованиях выступит главный "гвоздь программы" - Клава Кока. Приходите всей Камчаткой поддержать наших спортсменов», - рассказал министр спорта Камчатского края Александр Бондаренко.



Соревнования включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, а также в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, которые проводят на территории Камчатского края в 2024 году в статусе значимого официального спортивного мероприятия. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства региона.



«Кубок Содружества – 2024» инициирован Общероссийской общественной организацией «Федерация мотоциклетного спорта России» совместно с Региональной общественной организацией «Федерация Камчатского края по мотоциклетному спорту» и будет проводиться при поддержке правительства Камчатского края.



Напомним, что в 2023 году в соревнованиях приняли участие 17 команд из 14 субъектов Российской Федерации: Камчатского края, Краснодарского края, Московской области, Омской области, Пензенской области, Приморского края, Сахалинской области, Свердловской области, Хабаровского края, Тюменской области, Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Камчатский край представляли сильнейшие гонщики региона.