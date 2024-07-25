Ирина Яровая помогла камчатской семье бойца СВО

Жительница Камчатки благодарит вице-спикера Госдумы Ирину Яровую за возможность участия вместе с супругом - участником спецоперации в форуме «Большая семья-большая Россия», а также получения общественной награды «Семейная слава». Церемония вручения медали «Семейная слава» состоялась в Москве, 8 июля, в «День семьи, любви и верности». Награда присуждается семьям, которые внесли значительный вклад в сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей.

«Такой был большой вопрос, сможет ли мой муж принять участие вместе со мной в этом форуме и лично получить награду. И здесь огромную помощь и поддержку нам оказала Ирина Анатольевна Яровая. Самое главное - это поддержка друг друга, поддержка семей, поддержка внутри семьи. И, на мой взгляд, Ирина Анатольевна, совсем как член нашей семьи, максимально помогла всем, чем могла», - сказала жительница села Коряки, мать героя спецоперации Надежда Лымарева.



Супруги Лымаревы воспитали двоих детей. Сын Надежды - Алексей погиб в зоне проведения спецоперации в июне 2022 года. Он был посмертно представлен к награде – Ордену Мужества. Решение продолжить дело сына принял и муж Надежды. Отец Алексея подписал контракт и отправился на СВО. В бою был ранен и оказался в военном госпитале в Подмосковье. Поэтому, вопрос личного участия на церемонии вручения медали был у семьи Лымаревых под вопросом, пока жители полуострова не обратились за помощью к камчатскому депутату.



«У меня было чёткое убеждение, что вопрос решится. На протяжении всех дней, пока мы собирались в поездку Ирина Анатольевна 24 часа в сутки держала руку на пульсе. И если бы нам ещё какая-то была необходима помощь, то она бы незамедлительно помогла», - добавила Надежда Лымарева.



Все вопросы, которые касаются жизни и здоровья жителей Камчатки, Ирина Яровая рассматривает в приоритетном порядке. Парламентарий незамедлительно связалась с руководителем военного госпиталя и организовала транспортировку отца Алексея Лымарева до места награждения и обратно.



«От всего сердца, самые искренние слова признательности и благодарности Ирине Анатольевне за доброту, за уважение, за готовность в любую минуту придти на помощь. Хочется передать ей частичку своего материнского сердца и души, чтобы это ей тоже помогало. Чтобы она знала, что на её родной Камчатке есть Надежда Лымарева и её семья, которые ей благодарны», - заключила Надежда Лымарева.