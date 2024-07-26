Ирина Яровая поздравила коллектив главной больницы Камчатки с 70-летием

Ирина Яровая прислала поздравительную телеграмму сотрудникам Камчатской краевой больницы имени А.С. Лукашевского. Сегодня, 26 июля, главному медицинскому учреждению Камчатского края исполнилось 70 лет. Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая поздравила трудовой коллектив и ветеранов больницы с юбилеем.

«70 лет верности призванию и самоотверженного труда. От всего сердца поздравляю весь коллектив и ветеранов Камчатской краевой больницы имени А.С. Лукашевского с юбилеем!

Врачи, медсестры, младший медицинский персонал - невозможно переоценить важность вашего труда. И в этом самая главная ответственность – быть одновременно профессиональными и неравнодушными, решительными в принятии решений и чуткими к пациентам и их семьям.

От души желаю, чтобы искренние уважение и благодарность ваших пациентов и их семей всегда были надежным оберегом на Вашем профессиональном и жизненном пути! Здоровья вам и вашим близким!».