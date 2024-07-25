Тяжелое медицинское оборудование доставили в новую Камчатскую краевую больницу

На Камчатке завершается строительство краевой больницы. Объект находится в высокой степени готовности. Как ранее сообщало ИА «Камчатка», контроль за ходом производства работ осуществляется специальным штабом по подготовке к вводу в эксплуатацию первого этапа Камчатской краевой больницы, который работает в ежедневном режиме для исключения сбоев в завершении работ.

«На Камчатку доставлено так называемое «тяжелое» оборудование, это магнитно-резонансные и компьютерные томографы, рентгенографические аппараты, и другие. Данная аппаратура подлежит установке до завершения строительно-монтажных работ на объекте: специалисты компании-поставщика приступят к этому уже на следующей неделе. В свою очередь, немонтируемое оборудование поступит в больницу в конце августа и будет установлено после завершения всех строительно-монтажных работ в новой больнице», - начальник краевого государственного казенного учреждения «Единая дирекция по строительству объекта «Камчатская краевая больница» Марина Чистякова.



На сегодняшний день в соответствии с графиком ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем, чистовая отделка, укладка первого слоя асфальта и тротуарной плитки, озеленение, а также подготовительные работы к пуско-наладочным испытаниям всего комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



«Всего в новую Камчатскую краевую больницу доставлено более десяти единиц тяжелого медицинского и диагностического оборудования: рентген аппараты С-дуга; компьютерные томографы; мрт; ангиографы; литотриптер с С-дугой; транспортный ИВЛ; консоли медицинских газов. Подобное оборудование есть в медицинских учреждениях региона, но поставлены нами новые модели, которые полностью соответствуют всем потребностям в клиническом применении. Что касается ангиографов - это наиболее современная модель и Камчатка одной из первых в стране получает такие аппараты», - отметил представитель компании-производителя оборудования Иван Покало.



На прошлой неделе площадку строительства Камчатской краевой больницы осмотрел губернатор края и подчеркнул, что объект находится в высокой степени готовности, а также сообщил о том, что накануне в ходе рабочей встречи с президентом компании Crocus Group Аразом Агаларовым удалось достигнуть договорённость об увеличении числа работников, которых задействуют в строительстве больницы. В ближайшее время они прибудут в Камчатский край.



Общая площадь территории больницы предусматривает дальнейшее развитие лечебных направлений и составит более 41 гектара. Строительство комплекса осуществляется в два этапа. На первом этапе планируется ввести в эксплуатацию лечебно-диагностический, палатный корпус на 175 коек и необходимые инженерные сооружения, обеспечивающие возможность самостоятельного функционирования первого этапа.



Напомним, камчатская краевая больница имени А.С. Лукашевского располагается в девяти зданиях, построенных в 1950–1970-х годах. Износ корпусов превышает 70 процентов.