Пенсии работающих камчатских пенсионеров начнут индексировать с 2025 года

Отделение СФР по Камчатскому краю возобновит индексацию выплат пенсионерам, продолжающим работать, в соответствии с поправками в федеральный

закон о страховых пенсиях, которые вступают в силу со следующего года. Согласно им, пенсия работающих пенсионеров будет повышаться точно так же, как и у неработающих пенсионеров. Сегодня это происходит в начале каждого года с учетом инфляции за предыдущий.



С 2016 года страховые пенсии работающим пенсионерам, как известно, не индексируют. Все проведенные повышения учитываются на лицевых счетах пенсионеров, и после увольнения они получают выплаты с индексациями, которые были за время работы. В соответствии с принятыми изменениями, теперь все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться независимо от выполнения трудовой деятельности. Особенность утвержденного механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который включает пропущенные индексации. Такой вариант позволяет обеспечить более высокую прибавку к выплатам.



«Рассмотрим на примере. Пенсия работающего пенсионера составляет 17,4 тысячи рублей. С учетом пропущенных индексаций за три предыдущих года работы пенсия составляет 23,4 тысячи рублей. Это более высокий размер, который закреплен на лицевом счете пенсионера, и именно по нему будет считаться индексация. Повышение при этом установят к получаемой пенсии в размере 17,4 тысяч рублей. Когда пенсионер уволится, его пенсия вслед за прибавкой по индексации будет дополнительно увеличена исходя из всех пропущенных повышений», - рассказала ИА «Камчатка» пресс-секретарь Отделения СФР по Камчатскому краю Евгения Зинченко.



Возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам в следующем году пройдет автоматически. Самим гражданам не нужно предпринимать никаких действий в связи с этим и куда-либо обращаться. Социальный фонд проводит все плановые индексации автоматически.



Если у вас остались вопросы, телефон контакт-центра Отделения СФР по Камчатскому краю: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).