Медики Камчатки объяснили, почему не нужно бояться продуктов с содержанием глютена

Продукты содержащие глютен, а это хлеб, макароны, ячневая, перловая крупы, овёс, булгур, кускус – источник витаминов группы В и клетчатки, сообщили в Центре общественного здоровья.

«Они запрещены людям с целиакией – редким, генетически обусловленным, нарушением в работе тонкого кишечника, при котором он не воспринимает глютен и требует пожизненного соблюдения безглютеновой диеты. По статистике, заболеваемость составляет 1:100», – сказано в сообщении.

Молочные продукты являются одним из главных источников кальция и не запрещены даже людям с лактазной недостаточностью.

Как отмечают медики, обе группы продуктов – важный компонент средиземноморского питания, которое является универсальным рационом при заболеваниях печени и сердечно-сосудистой системы.