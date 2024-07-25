Пользователями приложения Госуслуги.Дом стало около 15 тысяч жителей Камчатки

Минстрой России совместно с Минцифры России проводят системную работу по развитию и внедрению мобильной платформы для решения всех вопросов ЖКХ в одном окне – мобильного приложения Госуслуги.Дом, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Количество его пользователей уже превысило 5 миллионов. Только за последнюю неделю приложение скачали более 81 тысячи россиян.

Онлайн-доступ позволяет не пропустить сроки оплаты даже во время отъезда. Через приложение собственники совершили платежи на сумму более чем 6,5 млрд руб.

«Жители многоквартирных домов уже подали почти 2 млн обращений в управляющие и ресурсоснабжающие организации. За последнюю неделю они отправили более 46 тысяч обращений. Это масштабная цифра. Она подтверждает, что приложение стало надежным помощником собственников в повседневном решении вопросов ЖКХ», – отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Кроме того, приложение позволяет собственникам изучать отчеты по доходам и расходам управляющих организаций за прошлые годы, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах, а также при необходимости направлять обращения в жилищную инспекцию. На 2024 год запланированы и другие полезные обновления: например, по итогам проекта «День собственника», где участники голосовали в общедомовых собраниях через приложение, будет усовершенствован процесс общих собраний собственников в цифровом виде.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически. В случае отсутствия информации можно подать заявку, и управляющая или ресурсоснабжающая организация актуализирует данные.

Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России.