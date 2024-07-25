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  4. На Камчатке медицинские модули продолжают свою работу

На Камчатке медицинские модули продолжают свою работу

17:55
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На Камчатке медицинские модули продолжают свою работу

Передвижные медицинские модули в среду работали возле отделения Сбербанка на улице Набережной в Петропавловске-Камчатском.

Как рассказали в Центре общественного здоровья, с помощью техники проводится первый этап бесплатного медицинского осмотра, в рамках которого выявляются хронические неинфекционные болезни, в том числе, онкологические.

Проверить свое здоровье смогли 40 сотрудников банка, которые, не отходя далеко от рабочего места, прошли ЭКГ, флюорографию, маммографию и сдали лаборантам необходимый биоматериал. Кроме того, участники медосмотра смогли пополнить свои знания по профилактике заболеваний, получив от специалистов Центра полезную печатную продукцию.

Заключение о состоянии здоровья каждого прошедшего обследование сделают терапевты Центра общественного здоровья. 

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