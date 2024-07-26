Камчатские синоптики подвели погодные итоги второй декады июля

Во второй десятидневке июля над Камчаткой и прилегающими акваториями морей по-прежнему преобладал циклонический режим погоды. Термический режим на полуострове, в основном, был близок к климатической норме. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в Камчатском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В дневные часы преобладающая температура воздуха была в пределах +15, +20°С, в отдельные дни повышаясь до +21, +26°С. В Пенжинском и Тигильском районах ночью температура воздуха временами опускалась до +1, +3°С.



В южных районах края количество выпавших осадков вновь превысило многолетние значения в 1,4-3 раза. На севере края осадки распределялись неравномерно, местами их выпало меньше обычного, местами – в пределах нормы, а в окрестностях села Усть-Хайрюзово – в 1,7 раз больше. Об этом сообщают камчатские синоптики.