Ирина Яровая предложила новые меры по привлечению медицинских кадров на Камчатку

25 июля в Государственной думе состоялась встреча заместителя председателя ГД Ирины Яровой и губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Одной из тем стало обеспечение региона медицинскими кадрами.

«Когда мы говорим, что мы хотим закрепить население на Дальнем Востоке, мы должны обеспечить семьям главное - весь набор того, что предполагает качественную, долгую жизнь. И здоровье - в абсолютном приоритете, – подчеркнула Ирина Яровая. – Мною направлено обращение на имя министра здравоохранения РФ по выездной диспансеризации на Камчатке специалистов федеральных центров. Это вопрос сбережения жизни и здоровья, обеспечения демографической безопасности. Убеждена, что диспансеризации и профилактические осмотры помогут на ранних стадиях выявить и упредить развитие заболеваний».



«Подходит к концу строительство новой краевой больницы. А новая больница, новое оборудование – это и новое предложение для набора специалистов с материка. Предлагаю сформировать такое предложение и направить его в известные федеральные центры, дополнительно в ручном режиме поговорить с руководителями этих центров, чтобы они поделились теми молодыми специалистами, которым будет интересно это предложение интересным», - сказала вице-спикер ГД.



Владимир Солодов поддержал предложения Ирины Яровой. Губернатор Камчатского края также поблагодарил Ирину Яровую за решение важнейших для Камчатки вопросов в сфере образования. «Хочу поблагодарить Ирину Анатольевну за продвижение ряда важных для нас направлений. Во-первых, конечно, касающихся образования. Мы сейчас активно отрабатываем со структурами ВТБ вопрос размещения детского лагеря. Историческое, я считаю, решение для Камчатки. Создание полноценного флагманского лагеря - новое слово в обеспечении детского отдыха на Камчатке», - сказал глава региона.



Как ранее сообщало ИА «Камчатка», Ирина Яровая договорились с президентом – председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным о том, что ВТБ в качестве инвестора построит на Камчатке современный комплекс для организации круглогодичного отдыха детей.



Также Владимир Солодов добавил, что «идёт полным ходом строительство школы в Елизово, которое Вам удалось добиться в комплексной программе. И большое значение, конечно, имеет подготовка целевых кадров. Дай Бог, чтобы итоговый результат за счёт целевой подготовки нам удалось достичь», - добавил губернатор.



«Мы с Вами находимся в коммуникации 24 на 7 и, конечно, это дает возможность оперативно и в прямом взаимодействии решать все возникающие вопросы», - заключила Ирина Яровая.