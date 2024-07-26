Комиссия оценила ход ремонта дороги возле станции переливания крови в Петропавловске

В Петропавловске-Камчатском комиссия оценила ход ремонта дороги на Космическом проезде и проспекте Циолковского – Академика Курчатова, который является подъездным к станции переливания крови. Объект приводят в порядок в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как ранее сообщало ИА «Камчатка», дорогу отремонтируют до конца лета.

В межведомственную комиссию вошли начальник управления по национальным проектам и стратегической деятельности администрации губернатора Камчатского края Евгения Позднякова, заместитель министра транспорта и дорожного строительства края Михаил Передерий, депутаты краевого парламента и городской думы, представители подрядчика и заказчика работ, прокуратуры и общественности.



«На участке выполняются работы по устройству нового асфальтобетонного покрытия – на данный момент идёт подготовка к укладке верхнего слоя асфальта, установлен новый гранитный бордюрный камень, расширена проезжая часть, обустраиваются пешеходные дорожки, также будет произведено озеленение», - сообщил заместитель министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Михаил Передерий.



«Эта дорога важна и для жителей микрорайона Горизонт, и для других горожан, которые посещают социально значимые учреждения, расположенные на данном участке. Сегодня в ходе мониторинга мы увидели, что работа идёт в хорошем темпе, а также обратили внимание подрядчика и заказчика на некоторые моменты. Продолжим контролировать выполнение этого контракта и вернёмся сюда с проверкой, когда будут проведены работы по обустройству примыканий и озеленению», - рассказал заместитель председателя городской думы Борис Лесков.



В процессе работ по расширению проезжей части и организации пешеходной зоны подрядчику пришлось убрать часть деревьев. Вместе с тем, проект предполагает восстановительную посадку: будет высажено около 250 деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



«На ремонт этих двух участков дороги направлено около 190 миллионов рублей. Кроме того, есть необходимость в проведении дополнительных работ. Сегодня мы это обсуждали. На сегодняшний день выполнено много работ, делается всё капитально: теперь здесь есть ливнёвка, проводится благоустройство и озеленение», - сообщил краевой депутат Дмитрий Тимофеев.



Напомним, задачи комиссии – своевременный контроль за соответствием выполняемых работ техническому заданию, выявление рисков и дефектов на всех этапах дорожного строительства, выявление необходимости организации дополнительных работ на придорожных территориях, взятие на контроль вопросов, возникающих у горожан.



В 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Петропавловске-Камчатском ремонтируют 12 объектов. Это участки дорог на Космическом проезде и проспекте Циолковского - улица Академика Курчатова; внутриквартальный проезд на улице Савченко; участок автодороги от стелы микрорайона Завойко в сторону города; улица Восточное шоссе; проспект 50 лет Октября; внутриквартальный проезд на улице Пономарёва; улицы Давыдова, Кирдищева, Степная, Халактырское шоссе и Морская.



Национальный проект «Безопасные качественные дороги», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, успешно реализуется на Камчатке с 2019 года.