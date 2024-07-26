Медики Камчатки перечислили полезные для печени продукты

Продукты с фосфолипидами, один из которых – лецитин, необходимый для восстановления клеток печени, повреждённых ожирением, инфекциями, неправильным питанием, алкоголем и другими токсинами, сообщили в Центре общественного здоровья. Содержатся в яйцах, субпродуктах, мясе, рыбной икре, гречке.

Крестоцветные. Кроме всех видов капусты, это кресс-салат, руккола, хрен, брюква, редька, редис, репа, шпинат. Все они содержат сульфорафан, помогающий детоксикации метаболитов эстрогенов и способствущий снижению воспаления.

Свёкла. Антиоксидант бетаин, который и дает свёкле красный цвет, помогает восстанавливать клетки печени и помогает ей избавляться от токсинов.

Продукты с выраженным кислым вкусом: лимоны, лаймы и другие цитрусовые.

Травы и специи с горьким вкусом содержат фитонутриенты, которые поддерживают печень и помогают ей метаболизировать холестерин и жир, балансировать гормоны, очищать кровь. Это имбирь, руккола, кинза, куркума, одуванчик, кумин, фенхель, мята, молочный чертополох, хрен, редька, зеленый лук, петрушка, укроп.

Чеснок. В нём много серы, которая помогает выводить токсины из печени и действует, как природный антибиотик. Чеснок выводит из организма тяжелые металлы и защищает печень от окислительного стресса. Содержит антиоксидант глутатион.

Авокадо. Также содержит глутатион, который фильтрует вредные вещества и защищает клетки печени от повреждения. Обладает активным противовоспалительным действием.

Оливковое масло холодного отжима помогает избежать жирового гепатоза. Уменьшает влияние токсинов.

Куркума содержит активные компоненты - куркуминоиды, один из которых, куркумин, обладает мощным противовоспалительным, антиоксидантным, бактерицидным и фунгицидным эффектами. Помогает выводить из организма тяжелые металлы: свинец, ртуть, мышьяк.

Ферментированные овощи содержат органические кислоты, аутоферменты и пробиотики, которые способствуют здоровому пищеварению. Хорошо их добавлять к белковым блюдам.

Для хорошей работы печени рекомендуется съедать самое большое по объему блюдо в период максимальной расслабленности. В это время активна парасимпатическая нервная система, которая обеспечивает нормальный отток желчи. При активации симпатической нервной системы (при стрессе) снижается продукция соляной кислоты в желудке и нарушается желчеобразование.