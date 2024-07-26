Специалисты Камчатки рассказали, как проявляется неалкогольная жировая болезнь печени

В Камчатском Центре общественного здоровья рассказали, на что следует обратить внимание, чтобы своевременно выявить неалкогольную жировую болезнь печени (НЖБП).

По словам медиков, если неалкогольную жировую болезнь печени вовремя не распознать, то это может усугубить воспалительный процесс, вплоть до развития онкологии. Недуг чаще всего протекает без симптомов, или же их принимают за проявление другого заболевания, а то и вовсе признаки метеозависимости. Так, пациенты с НЖБП отмечают усталость, вялость, чувство давления в верхней правой части живота.

Первое, что нужно сделать при НЖБП - нормализовать массу тела, советуют врачи. При этом важно питься разнообразно и сбалансировано, чтобы организм получал все витамины и микроэлементы.