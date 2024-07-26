Камчатские пожарные отработали действия при сильном землетрясении

На Камчатке прошло командно-штабное учение по ликвидации последствий землетрясения. По сценарию, утром 25 июля были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 6,5. В результате «землетрясения» наиболее всего «пострадал» Петропавловск-Камчатский — согласно замыслу, различной степени «разрушения» жилых домов произошли на шести улицах, «пострадали» около 500 человек.

«Были отработаны элементы оповещения и сбора личного состава, марш на убытие в зону ЧС, организована работа оперативного штаба ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Также было организовано межведомственное взаимодействие для выработки совместных решений при ликвидации ЧС. Кроме того, во время тренировки отработали вопросы сбора, выдвижения, развертывания подвижного пункта управления и аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Камчатскому краю», - сообщает Telegram-канал МЧС России по Камчатскому краю.



Подвижной пункт управления состоит из нескольких модулей, базирующихся на шасси автомобилей повышенной проходимости. Они в любой момент готовы выдвинуться на место происшествия, где оперативно разворачивается лагерь. Он снабжен всем необходимым для автономной работы оперативного штаба в условиях чрезвычайной ситуации.



«Камчатка — это один из самых сейсмоопасных регионов, ежегодно у нас регистрируется несколько сотен подземных толчков, к счастью большая часть из них не ощущается камчатцами. Однако мы должны быть готовы к любым ситуациям. Такие тренировки помогают отладить работу министерств, ведомств, предприятий и организаций нашего региона как единый организм, а также проверить готовность спасателей к ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций», — отметил начальник Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Игорь Михно.



Как ранее сообщало ИА «Камчатка», накануне огнеборцы МЧС России провели пожарно-тактическое учение в Камчатском дворце детского творчества. По легенде учения, вследствие короткого замыкания в осветительной арматуре на планшете сцены возник пожар в сценическом комплексе.