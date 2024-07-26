Халактырский пляж на Камчатке, после благоустройства, оставят доступным для отдыха

Популярный среди местных жителей и любителей активного отдыха Халактырский пляж стал предметом обсуждения в программе «Разъясняем.Камчатка», гостем которой стал Владимир Русанов, министр туризма Камчатского края.

Вопрос о будущем Халактырского пляжа задала жительница краевой столицы: «Меня беспокоит ситуация с Халактырским пляжем, а именно его доступность после завершения благоустройства. Сейчас идёт активная застройка пляжа, и у жителей Камчатки есть опасения, что пляж отдадут под крупный бизнес».

Владимир Русанов ответил, что Халактырский пляж является одним из самых знаковых мест туризма в Камчатском крае.



«Ключевая особенность пляжа в том, что локация является доступной круглый год. Безусловно данный вопрос очень актуален – главное, на что нужно обратить тут внимание, что видение будущего Халактырского пляжа заключается в создании парка, который будет доступен для отдыха людей круглый год. Тот бизнес, который сейчас расположен на территории – это сопутствующее благоустройство пляжа, создание дополнительных комфортных условий для пребывания», - сказал министр туризма Камчатского края.



Владимир Русанов также добавил, что в ближайшие несколько лет пребывание на пляже станет в разы комфортнее как для жителей региона, так и для гостей нашего полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.