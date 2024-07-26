Выставку с форума «Россия» бесплатно покажут жителям Камчатского края

Камчатскую экспозицию, представленную на форуме «Россия», покажут жителям региона. На базе выставочно-туристического центра на Северо-восточном шоссе будут представлены ключевые достижения Камчатки, которые демонстрировались на Международной выставке на ВДНХ.

Международная выставка-форум «Россия», которая проходила с ноября 2023 года в Москве на ВДНХ завершилась в июле. За это время выставку посетило более 18 миллионов человек. Гостям были представлены экспозиции 89 регионов России, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций, была организована культурная, деловая и образовательная программа. Стенд Камчатского края на выставке был представлен своим туристическим и культурным потенциалом. Начиная от популярных туристических мест, заканчивая колоритом коренных жителей полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



По завершении форума, президент Российской Федерации принял решение, что выставка получит своё продолжение на федеральном и региональном уровнях.



«Выставка “Россия” на ВДНХ завершила свою работу. Вместе с тем президент России принял два очень важных решения. Первое решение о том, что выставка все-таки получит свое продолжение на постоянной основе и возобновит экспозицию в экспофоруме в Москве, где, как мы знаем, также будут представлены и региональные экспозиции. И второе важное решение заключается в том, что та экспозиция или часть её, которая была представлена на ВДНХ на протяжении почти последнего года регионами, станет доступной тем жителям регионов, которые в силу разных причин не смогли приехать в Москву и попасть на ВДНХ. В связи с этим каждый регион у себя открывает такую мини-экспозицию, свою региональную часть, которая все это время была доступна в Москве», - сказала Юлия Морозова, заместитель председателя правительства Камчатского края.



Камчатский край откроет экспозицию на базе малого зала Камчатского выставочно-туристического центра на Северо-восточном шоссе. В КВТЦ будут представлены те ключевые достижения Камчатки, которые были показаны на ВДНХ.



«Хочу обратить внимание, что это будет не просто место, куда можно прийти в любое время и совершенно бесплатно посмотреть на экспозицию, но также это будет и зал, который даст возможность проводить деловые встречи или обучающие мероприятия, какие-то интерактивные лекции. Мы постараемся в полной мере расширить функционал», - добавила зампред.



Как ранее сообщало ИА «Камчатка», следующей федеральной площадкой, где будет представлен наш Камчатский край, станет Восточный экономический форум во Владивостоке. Традиционно на ВЭФ-2024 организована выставка «Улица Дальнего Востока», где свои тематические площадки представляют регионы Дальневосточного федерального округа. В этом году Камчатский край в рамках ВЭФ представит гостям виртуальное туристическое путешествие по камчатскому полуострову.