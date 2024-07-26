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  4. Новую партию FPV-дронов и прицелов отправили камчатским морпехам в зону СВО 

Новую партию FPV-дронов и прицелов отправили камчатским морпехам в зону СВО 

16:07
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Новую партию FPV-дронов и прицелов отправили камчатским морпехам в зону СВО 

Новую партию оборудования, в том числе 100 FPV-дронов, по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова, отправили бойцам 40-ой гвардейской бригады морской пехоты.

«Передали камчатским военнослужащим 40-й гвардейской бригады морской пехоты партию оборудования, в том числе FPV-дроны — 100 штук. Практика боевых действий в зоне специальной военной операции показывает, что боевые ударные дроны стали оружием нового поколения. Главное достоинство — высокая скорость, точность и манёвренность, возможность управления в режиме реального времени. Помимо доставки боеприпаса в расположение противника, FPV-дроны позволяют осуществлять разведку территории, не подвергая риску личный состав, могут проникать в труднодоступные места и выполняют другие важные задачи», - сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своих социальных сетях.

Также в отправленную партию вошли пять прицелов ночного видения КАТОД НМП-7 и пять монокуляров ночной многоцелевой «NV/M-19». Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства региона.

Напомним, камчатские бойцы постоянно получают различное оборудование по поручению главы региона. Владимир Солодов ни раз отмечал, что Камчатка сплотилась в вопросах помощи фронту, а поддержку оказывают не только власти Камчатского края, но и предприниматели и неравнодушные жители полуострова.

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