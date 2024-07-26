Житель Камчатки покатался пьяным: сам отправился в колонию, а семью лишил машины

На Камчатке елизовский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого, в том числе за преступление в сфере безопасности дорожного движения, 46-летнего местного жителя. Он признан виновным по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного деяния).

«В судебном заседании установлено, что подсудимый, имея непогашенную судимость за нетрезвое вождение, в мае этого года вновь сел за руль в состоянии опьянения и совершил поездку на автомобиле по улицам города Елизово. Его противоправные действия пресечены стражами правопорядка. Учитывая позицию государственного обвинителя Елизовской городской прокуратуры, фигуранту по совокупности приговоров назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев в колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда», - сообщила ИА «Камчатка» старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Елизавета Денисюк.



Она добавила, что после отбытия основного наказания подсудимому запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок пять лет. Также он обязан выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.



Оформленный по договору купли-продажи на супругу осуждённого автомобиль Honda HR-V, приобретённый в период брака и являющийся совместной собственностью супругов, использовавшийся осуждённым при совершении преступления, конфискован и обращён в собственность государства.

Приговор не вступил в законную силу.