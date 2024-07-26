Владимир Солодов поздравил медиков с юбилеем Камчатской краевой больницы

Сегодня, 26 июля, коллектив Камчатской краевой больницы имени Лукашевского отмечает 70-летний юбилей со дня основания. С праздником медицинских работников поздравил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Дорогие друзья! Уважаемые сотрудники Камчатской краевой больницы! Поздравляю вас со знаковым юбилеем — 70-летием со дня образования главного медицинского учреждения Камчатского края. Сегодня краевая больница — это крупнейший объект здравоохранения, где трудится свыше 700 человек. Они оказывают помощь по всем направлениям, включая высокотехнологичную медицинскую помощь. Мы завершаем строительство нового здания Камчатской краевой больницы. Уверен, это позволит выйти на новый уровень оказания медицинской помощи нашим жителям. Я желаю вам успехов, сил и энергии в вашем каждодневном труде. С праздником!» — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своём видеообращении.



Председатель правительства Камчатского края Евгений Чекин в торжественной обстановке от имени губернатора региона и правительства вручил благодарности отличившимся сотрудникам краевой больницы. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.



«Не могу не поздравить вас с таким событием, так как существенная часть моей жизни была посвящена медицине. Хочу сказать о том, что медицина – это всегда про людей, это всегда про коллектив. Сегодня, листая исторический альманах, посвященный юбилею, я поймал себя на мысли о том, что те цитаты, которые там приводятся от лиц вашего коллектива, за эти 70 лет не изменились, несмотря на то, что появляются новые технологии, новые методы диагностики, но ваша роль в обществе не меняется», — поздравил председатель правительства Камчатского края Евгений Чекин.



«Мы работаем, добились высоких показателей. Уверен, что успешно справимся и с новыми задачами. Огромное спасибо всем сотрудникам больницы за преданность профессии, самоотверженный труд. Особая благодарность ветеранам больницы и всем, кто стоял у истоков ее становления - руководителям, врачам, медицинским сестрам, санитарам. Дорогие друзья, спасибо вам за ваш труд. Пусть в этот юбилейный день вам станет теплее от благодарных слов пациентов, от ваших коллег, ваших родственников. Мирного неба вам над головой, счастья, всего самого лучшего», — отметил главный врач Камчатской краевой клинической больницы Андрей Кисляков.



Как ранее сообщало ИА «Камчатка», с 70-летием главной больницы Камчатки коллектив поздравила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.



Справка:

26 июля 1954 года Камчатский областной исполнительный комитет вынес решение «О создании областной больницы». Сначала это были 200 коек, располагавшиеся на базе Петропавловской городской больницы. Штат составлял всего 264 человека.

В 1958 году больница переехала в новое типовое трехэтажное здание – нынешний хирургический корпус. В структуре больницы появились новые отделения, в том числе и отделение санитарной авиации. Были организованы лаборатория, хозяйственное, дезинфекционное отделения. Создан кабинет функциональной диагностики.

В 1963 году в комплексе больничного городка появился акушерско-гинекологический корпус. Были созданы бактериологическая, биохимическая, гистологическая лаборатории.

В 1964 году открылось урологическое отделение.

В 1968 году больница была названа именем первого комиссара камчатского здравоохранения, фельдшера Андрея Савельевича Лукашевского.

В 1970 году завершено формирование областной больницы как учреждения нового типа, с новыми обязанностями и новым направлением в организации обслуживания населения. Сдается новый корпус, в котором размещаются терапевтическое, эндокринологическое, гематологическое и гастроэнтерологическое отделения.

С 1970 по 1973 год были открыты нейрохирургическое, реанимационное отделения и отделение челюстно-лицевой хирургии.

С 2013 года начал свою работу Региональный сосудистый центр, где внедрены и постоянно отрабатываются современные методики борьбы с инфарктами и инсультами.