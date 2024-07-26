В Петропавловске на новейшем корабле ледового класса «Евпатий Коловрат» поднят военно-морской флаг

В Петропавловске-Камчатском состоялась торжественная церемония поднятия военно-морского флага на новейшем корабле ледового класса «Евпатий Коловрат» и на рейдовом катере рк-2188 отряда вспомогательных судов Войск и Сил на северо-востоке, которые также были приняты в состав ВМФ.

На торжественной церемонии присутствовали губернатор Камчатского края Владимир Солодов, Командующий ОКВС вице-адмирал Александр Юлдашев, ветераны ВМФ и вспомогательного флота, представители соединений и частей. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.



«Сегодня с гордостью были подняты флаги Российской Федерации на новых судах. Символично, что новый ледокол носит имя “Евпатий Коловрат” — легендарного богатыря, который по приданиям и легендам сокрушал всех врагов. Уверен, что новые суда будут служить сокрушению как природной стихии, так и тех вражеских сил, которые будут тем или иным образом вставать перед Российской Федерацией здесь, на Дальнем Востоке. Я хочу отдельно отметить, что лидирующие позиции России как в ледокольном флоте, так в гражданском и военном, являются залогом того, что Арктика будет и останется стратегическим регионом присутствия России. Это имеет огромное и военно-политическое и гражданское значение. Хочу сегодня поздравить весь личный состав, ведь служить на таких современных судах — это честь. Поздравляю!» — сказал Владимир Солодов.



Судно «Евпатий Коловрат» прошло полный цикл испытаний представителями завода-изготовителя, выполнена проверка мореходных качеств ледокола, маневренности, аэронавигационного оборудования и всех судовых систем. Этот многофункциональный корабль ледового класса, будет выполнять задачи материально-технического обеспечения, патрулирования и круглогодичной проводки кораблей ВМФ в ближней арктической зоне.



«Хочу отметить, что поступление новых судов и кораблей в состав военно-морского флота на Северо-Востоке страны говорит о том, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин уделяет особое внимание развитию флота. Особенно такого флота, который может действовать в сложных арктических условиях. Поэтому я очень рад, что у нас появились такие мощные и прекрасно оборудованные суда, которые позволят повысить боевую мощь объединения и выполнять задачи в важнейших условиях Арктики», — отметил вице-адмирал Александр Юлдашев.



Новый ледокол построен по проекту 21180м, разработанному Нижегородским конструкторским бюро «Вымпел» на Санкт-Петербургском судостроительном заводе «Алмаз». Основные тактико-технические данные: водоизмещение - 4000 тонн, длина - 82 метра, ширина - 19 метров. Скорость полного хода - 14 узлов, экипаж - 30 человек, автономность - 30 суток, толщина преодолеваемых льдов - 1,5 метра.