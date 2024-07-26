Медики Камчатки назвали рацион для оздоровления печени

Для оздоровления печени врачи советуют ограничить фруктозу, сахар, алкоголь, есть меньше соленого, следить за количеством углеводов в рационе, рассказали в Центре общественного здоровья.

Лучше не перекусывать в течение дня, довольствуясь основными приемами пищи. Если же сложно продержаться без перекусов, то делать их с овощами и белковыми продуктами. Так, например, подойдут огурец и творог.

На завтрак полезны овсяные хлопья с порцией фруктов, йогуртом без добавок или обезжиренным молоком, с добавлением орехов, льняного семени и пшеничных отрубей.

На обед применять так называемое правило гарвардской тарелки, когда половину тарелки составляют некрахмалистые овощи и фрукты. Другая половина – это белки (рыба, птица, морепродукты или бобовые) и сложные углеводы (гречка, неочищенный рис, киноа, макароны из пшеницы твердых сортов или цельнозерновой хлеб).

Ужин должен быть легким и состоять, например, из половины шарика моцареллы, салата, одного-двух вареных яиц.