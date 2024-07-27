Новый мурал украсит дом на Якорной в Петропавловске на Камчатке

Новый мурал украсит дом на Якорной, 1/1 в Петропавловске-Камчатском.

Автором граффити является камчатский художник.

«Это не Бэнкси, но приятно идти мимо домов, на которых яркие рисунки! Не проходить мимо обшарпанных домов. Художника не знаю, но у нас в городе много домов с граффити, вот и мой дом попал в их число! Граффити хоть закроет непристойные надписи», – рассказала корреспонденту информагентства «Камчатка» жительница дома Марина.

Муралами называют выполненный в городе арт-объект с торцевой стороны зданий и имеющий большой размер.