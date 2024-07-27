Губернатор Камчатки поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил работников торговли с профессиональным праздником.

«Дорогие друзья! Поздравляю с профессиональным праздником всех сотрудников и ветеранов сферы торговли Камчатском края!

Сфера торговли — один из драйверов развития камчатской экономики. От вашего труда и профессионализма, высокого качества сервиса, который вы обеспечиваете, зависит благополучие каждого жителя Камчатки. Конечно же, это и наличие в наших торговых сетях необходимого ассортимента продуктов питания и их безопасность, возможность в простом и быстром формате приобрести всё, что нам необходимо в повседневности.

Дорогие друзья! Благодарю вас за труд. Желаю вежливых покупателей, а также сил в вашем нелегком и таком важным труде на благо Камчатского края. С праздником!» — поздравил Владимир Солодов.

День работника торговли был учрежден в 1966 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Его отмечали в последнее воскресенье июля. Затем, в 1988 году праздник объединили с Днем работников ЖКХ и сдвинули его дату на третье воскресенье марта. Окончательную дату Дня работника торговли установил президент России Владимир Путин в 2013 году — четвертая суббота июля. Он также сделал День работника ЖКХ самостоятельным торжеством, которое празднуется в третье воскресенье марта.